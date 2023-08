Gabriel Jesus se recupera de lesão e fica à disposição no Arsenal

Boa notícia para o Arsenal. O atacante Gabriel Jesus está recuperado de uma lesão no joelho e vai voltar à equipe neste fim de semana. No sábado, os Gunners enfrentam o Fulham, pela terceira rodada da Premier League.

Nesta sexta-feira, o técnico Mikel Arteta falou sobre o camisa 9 e celebrou a volta do brasileiro. O espanhol, porém, não garantiu a titularidade ao jogador revelado pelo Palmeiras.

“Estamos muito felizes. Obviamente, foi um grande golpe para ele depois da pré-temporada ter que fazer outra cirurgia, mas ele está muito bem e treinou muito a semana inteira. Bom, então ele está pronto para ir”, afirmou Arteta.

Gabriel Jesus ainda não estreou oficialmente na temporada 2023/24. O atacante brasileiro trabalhou normalmente na pré-temporada, mas precisou realizar uma cirurgia antes da partida contra o Manchester City, pela Supercopa da Inglaterra.

Na última temporada, Jesus fez uma primeira metade de temporada muito boa, mas se lesionou na Copa do Mundo e precisou passar por cirurgia. O brasileiro voltou somente na reta final da Premier League, mas não teve o mesmo desempenho do início do ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.