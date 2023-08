No radar de clubes europeus, Pedro quer deixar o Fla

Insatisfeito com o seu momento no Flamengo, Pedro comunicou à diretoria que deseja sair do clube. Afinal, o atacante não se sente confortável com o tratamento que recebe da comissão técnica de Jorge Sampaoli e, consequentemente, com a sua minutagem em campo. Assim, clubes do futebol europeu consultaram a situação do jogador no Mais Querido, mas esbarram na vontade de o Flamengo contar com Pedro. As informações foram publicadas, inicialmente, pela jornalista Raisa Simplício, do “Goal”.

Segundo a reportagem, além de Al-Hilal, Benfica e Zenit, que já consultaram Pedro, os europeus West Ham, Nottingham Forest, Brentford, Lyon e Fulham demonstraram interesse pelo camisa nove do Flamengo. O Fulham, inclusive, acenou com uma proposta na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões). No entanto, a diretoria do Rubro-Negro bate o pé e garante que não venderá o atleta por este valor. Os ingleses analisam a possibilidade de subir a oferta.

Aliás, vale destacar que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em uma entrevista recente, afirmou que o clube só venderá Pedro caso a multa rescisória do contrato seja paga. Ou seja, 100 milhões de euros (R$ 535,4 milhões). A resposta foi para uma pergunta sobre uma proposta do Benfica.

“Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples: basta depositar a multa dele, conversar com o jogador e tirá-lo do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim”, disse Rodolfo Landim.