Fluminense x Fortaleza: Raulino de Oliveira não tem permissão para receber jogos

Com o Maracanã fechado para reparos no gramado, o Fluminense decidiu levar a partida contra o Fortaleza, no dia 3 de setembro, para Volta Redonda. Acontece que o Estádio Raulino de Oliveira está com laudo do Corpo de Bombeiros vencido e sem autorização para receber jogos. O “ge” deu a informação primeiramente.

“O Corpo de Bombeiros informa que o Laudo de Prevenção de Combate a Incêndio (LPCI) do referido estádio venceu no dia 20 de agosto. O processo para obter a nova documentação foi indeferido. Portanto, o local não está regularizado para receber partidas”, disse o Corpo de Bombeiros em nota.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol mantém a partida para o local, como consta no site da entidade. A CBF acredita que “o processo é normal, e o laudo está para ser expedido”.

A Portuguesa (RJ) também tinha um jogo marcado para o Estádio Raulino de Oliveira, mas o local foi remarcado. Nos últimos dias, a CBF informou que a partida da Lusa contra o Caxias (RS) seria em Volta Redonda. A CBF, porém, não consultou o clube da Ilha do Governador sobre a decisão.

Nesta sexta-feira, a CBF alterou o local da partida, que vai acontecer no Luso-Brasileiro, casa da Portuguesa. A partida de ida acontece no domingo, no Rio Grande do Sul. O vencedor do confronto garantirá uma vaga na Série C 2024.

