Vasco confirma a saída do argentino Carabajal

O Vasco confirmou, nesta sexta-feira, a saída oficial do argentino Gabriel Carabajal por meio de suas redes sociais. Nesse sentido, o jogador, que não teve espaço com o técnico Ramón Díaz, assina com o Puebla, do México, e já foi liberado também pelo Santos, clube que detinha seus direitos federativos.

Desde que assinou com o Gigante da Colina, em meados de abril, o argentino esteve em campo em apenas seis oportunidades e não marcou gols. Além disso, com a chegada de novos estrangeiros para o elenco (são nove ao todo), reduziram as chances de uma possível permanência de Carabajal.

Sendo assim, o jogador repete o mesmo caminho de outro companheiro contratado por empréstimo junto ao Santos: Rwan Cruz.

Dessa forma, oito atletas já deixaram o Vasco no meio da temporada. Além de Carabajal e Rwan, o lateral Paulo Victor (fim do empréstimo do Inter), os volantes Andrey (fim do empréstimo do Chelsea) e Rodrigo (emprestado ao Londrina) e os atacantes Vinicius (emprestado ao Sheriff-MOL), Eguinaldo (vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR) e Pedro Raul (vendido ao Toluca-MEX).

O Vasco volta a campo no próximo domingo para medir forças com o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

