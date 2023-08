Pity Martínez retorna ao River Plate após passagem pelo Al-Nassr

O River Plate anunciou nesta sexta-feira (25) o retorno do meia Pity Martínez, bicampeão da Libertadores, em 2015 e 2018, pelo clube argentino. O jogador de 30 anos estava no Al-Nassr desde a temporada 2019/20 e deixou o clube da Arábia Saudita para assinar contrato com os Millonarios até o fim de 2024.

Dessa maneira, Pity Martínez é o segundo grande reforço do River Plate nesta janela de transferências. Antes de anunciar a volta do bicampeão da Libertadores, o clube argentino já havia confirmado a contratação de Manuel Lanzini, ex-West Ham.

No entanto, as contratações de peso chegam após a eliminação do River Plate nas oitavas de final da Libertadores, quando os argentinos perderam nos pênaltis para o Internacional, no Beira-Rio.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, o Al-Nassr agradeceu os serviços prestados por Pity Martínez e se despediu do meio campista. Ao todo, o argentino disputou 57 jogos e marcou 13 gols pelo clube saudita.

Ao mesmo tempo, a saída alivia a quantidade de estrangeiros no elenco, uma vez que é permitida a inscrição de apenas oito por clube. Com as chegadas recentes de Laporte e Otávio, o clube no momento tem vínculo com 10 jogadores de fora da Arábia Saudita.

