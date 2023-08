John Textor visita treino do Botafogo e chama atenção pela boa forma

Pela quinta vez na temporada, John Textor desembarcou no Rio de Janeiro para cumprir agenda da SAF e assistir a uma partida do Botafogo. O empresário norte-americano, que adquiriu 90% da SAF em 2022, foi ao treino do elenco alvinegro, no CT Lonier, nesta sexta-feira. E o que chamou a atenção dos torcedores, nas redes sociais, foi a boa forma física do dirigente.

Afinal, Textor perdeu alguns quilinhos desde a última visita e recebeu elogios. Em julho, ele fez questão de vir para a apresentação do técnico Bruno Lage, que substiuiu Luís Castro. Na vez anterior, foi até a Argentina para acomanhar, da arquibancada, a vitoria sobre o Patronato, pela Copa Sul-Americana. Suas animadas comemporações dos gols, aliás, viralizaram.