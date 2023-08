Manchester United x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do Star+ a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Manchester United

Depois de vencer o Wolverhampton na estreia, o Manchester United não foi páreo ao Tottenham e saiu derrotado na rodada passada. Agora, jogando em casa e com o apoio do torcedor, os Diabos Vermelhos esperam uma novo triunfo para não se desgarrarem do pelotão de frente. Para esta partida, o técnico Erik ten Hag terá alguns desfalques, como Mason Mount e o recém-chegado Hojlund, que ainda não estreou. Licha Martínez é dúvida.