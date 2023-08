Cristiano Ronaldo anota hat-trick e Al-Nassr vence primeira no Campeonato Saudita

O Al-Nassr acordou no Campeonato Saudita. Depois de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o time comandado pelo técnico Luís Castro venceu o Al Fateh por 5 a 0, nesta sexta-feira (25), e somou os primeiros três pontos na competição. Cristiano Ronaldo foi o grande destaque da partida e anotou seu primeiro hat-trick nesta edição da liga saudita. Além do craque português, Sadio Mané também se destacou com dois gols marcados. Ao mesmo tempo, o senegalês deu assistência para o primeiro gol do craque português no estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, na cidade de Al-Hasa.

Dessa maneira, o Al-Nassr subiu na tabela de classificação e agora está na 11ª posição com três pontos. Por outro lado, o Al Fateh conheceu sua primeira derrota no Campeonato Saudita. Assim, o clube mandante desta sexta-feira é o 8º colocado, com quatro pontos.

Vice-campeão nacional na temporada passada, o Al-Nassr finalmente acordou na competição em 2023/24 e agora vai tentar tirar a diferença para o Al-Ittihad e Al-Ahli, ambos com 100% de aproveitamento neste início do Campeonato Saudita.

O jogo com brilho de Cristiano Ronaldo

Mesmo fora de casa, o Al-Nassr conseguiu se impor no primeiro tempo e levou uma boa vantagem para o intervalo. Assim, com gols de Mané e Cristiano Ronaldo, o time comandado pelo técnico Luís Castro não sofreu na defesa e teve uma boa produção ofensiva.

Na segunda etapa, o Al-Nassr manteve o domínio do jogo. Sem se expor na parte defensiva, a equipe controlou a bola e chegou ao terceiro gol aos nove minutos, com Cristiano Ronaldo. O camisa 7 aproveitou assistência de Ghareeb e apenas empurrou a bola para o fundo da rede. Dessa maneira, o Al-Nassr fez valer a vantagem, controlou o ritmo da partida e Sadio Mané ainda anotou o segundo no jogo para confirmar o placar de 4 a 0.

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Saudita

Quinta-feira (24/08):

Al Taee 0x3 Al Wehda

Al-Ettifaq 1×1 Al Khaleej

Al-Ahli 1×0 Al Akhdoud

Al-Raed 0x4 Al-Hilal

Al-Riyadh 0x4 Al-Ittihad

Sexta-feira (25/08):

Al-Shabab 1×1 Dhamk

Al Fateh 0x5 Al-Nassr

Al Taawon 1×0 Abha

