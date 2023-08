Eduardo Coudet não comandará o Internacional contra o Flamengo; entenda

O Internacional encara o Flamengo neste sábado, pelo Brasileirão, mas terá um desfalque à beira do campo. O técnico Eduardo Coudet está suspenso e não poderá estar na partida. O auxiliar Lucho González será o substituto de Chacho.

Coudet recebeu dois cartões amarelos na época que ainda treinava o Atlético-MG, e as punições não foram zeradas quando chegou ao Colorado. Como levou amarelo na derrota para o Fortaleza, no último sábado, o argentino terá de cumprir suspensão automática por três advertências.

Quem também não encara o Flamengo é o goleiro Sergio Rochet. Chino, como é conhecido o uruguaio, também está suspenso com três cartões amarelos e não poderá enfrentar o Rubro-Negro. Keiller será o titular.

O Colorado vai usar time misto, já visando, afinal, a partida contra o Bolívar (BOL), na terça-feira, pela Libertadores. Contra o Flamengo, o Inter deve entrar em campo com: Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão 2023. O Rubro-Negro está na terceira colocação, com 35 pontos, enquanto o Colorado está na 14ª posição, três pontos acima do Z4, com 24 pontos.

