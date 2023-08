Sterling brilha, Chelsea bate o Luton Town e vence a primeira na Premier League

O Chelsea venceu a primeira na Premier League 2023/24. Nesta sexta-feira, na abertura da terceira rodada do torneio nacional, o time de Mauricio Pochettino recebeu o Luton Town e não tomou conhecimento do adversário. Em partida realizada no Stamford Bridge, os Blues venceram por 3 a 0.

Raheem Sterling foi o grande nome da partida, com dois gols e uma assistência. O camisa 7 fez os dois primeiros e o passe para Nicolas Jackson fechar a conta. Agora, o Chelsea tem quatro pontos em três jogos. O Luton Town, porém, com apenas duas partidas (teve um jogo adiado), ainda está zerado na tabela.

PRESSÃO LONDRINA

Como esperado, o Chelsea mandou na partida desde o início e criou as melhores chances do primeiro tempo. No começo, o argentino Enzo Fernández teve boa chance, mas mandou por cima. Quem também ficou no quase foi Raheem Sterling, que pegou sobra na grande área e encheu o pé. O goleiro Kaminski, porém, fez defesa espetacular.

GOLAÇO

A igualdade no marcador, contudo, não durou muito tempo. Aos 17 minutos, em lindíssima jogada individual, Sterling abriu o placar. O camisa 7 fez jogada pela direita, encarou a marcação, deixou Giles e Barkley para trás e bateu forte para estufar as redes.

MAIS UM DELE

No segundo tempo, o Chelsea seguiu pressionando o Luton Town e conseguiu o segundo gol. Aos 23 minutos, em boa troca de passes, Caicedo entregou para Malo Gusto na direita, e o lateral tocou para Sterling. O camisa 7, que abriu o placar, foi lá e marcou mais um para ampliar a vantagem.

ARTILHEIRO GARÇOM

Depois de marcar duas vezes, Sterling também foi garçom. O Chelsea fechou o placar aos 3o minutos com Nicolas Jackson. Enzo Fernández achou lindo passe para Sterling, que recebeu na direita e cruzou para o centroavante dos Blues mandar paras as redes e selar a vitória.

SEQUÊNCIA

Chelsea e Luton Town voltam a campo no meio de semana quando estreiam na Copa da Liga Inglesa. Os Chapeleiros jogam na terça-feira, contra o Gillingham, da quarta divisão, em casa. Os Blues, por sua vez, encaram o Wimbledon, também da quarta divisão, na quarta-feira, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.