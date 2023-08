Sob o comando de Dorival, Luan recupera a confiança

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o volante Luan parece ter começado a se reencontrar. O jogador amargou cinco partidas seguidas no banco de reservas, mas voltou a ser aproveitado. Ele entrou em campo nas duas últimas partidas do São Paulo, se destacou e mostrou ao comandante que pode ser importante para a equipe.

Contra a LDU, na última quinta-feira (24), em Quito, pela Sul-Americana, o volante entrou no segundo tempo, no lugar de Gabriel Neves. Apesar da derrota por 2 a 1, com o volante em campo a equipe ficou bem mais protegida no setor do que na etapa inicial, sem ele.

Luan foi titular entre 2020 e 2021. Depois, no entanto, o jogador passou a ter problemas para se recuperar de uma grave lesão na coxa esquerda. O volante, no entanto, afirmou que isso não o incomoda mais.

“Sobre minha condição física estou bem, estou trabalhando muito. Mesmo se não posto em rede social, tenho trabalhando no CT, fora do CT e sempre alinhado aos profissionais do clube. As pessoas sempre vão falar e não dou importância. No dia a dia eu demonstro e o professor Dorival está vendo”, afirmou Luan, em Quito, ao site “ge”.

O bom combate de Luan

O volante disse que tem brigado lealmente com os companheiros por espaço no time. E que não tem motivo para reclamar, já que, afinal, tem tido oportunidades com Dorival Júnior.

“No meu último jogo atuei 90 minutos. Claro que sempre vou querer minha oportunidade, mas sempre respeitando. Acho que nossa equipe vem muito bem, estamos em três competições. Não tenho do que reclamar, não tem cara feia. Acho que se eu jogar 5 minutos ficarei feliz”, acrescetou ele ao portal.

