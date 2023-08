Luva de Pedreiro vai ser pai: ‘Cristiano Ronaldo Jr vem aí’, diz

O influencer Luva de Pedreiro anunciou nesta sexta-feira (25) uma novidade. Ele publicou nas redes sociais que seu rebento está a caminho. O nome do filhote: Cristiano Ronaldo Jr, registrou ele, lembrando, porém, que a gestação está no quinto mês. No entanto, não revelou quem é a mãe da criança.

“Vou ser pai, meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas. Vou ser pai e Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Me deixa em paz, quero ser feliz”, avisou.

Luva de Pedreiro, cujo verdadeiro nome é Iran Ferreira, se envolveu recentemente numa polêmica com a influenciadora Beca Barreto. O “me deixa em paz” seria uma (in)direta para Beca Barreto.

No Instagram, porém, a influencer disse que o motivo pelo qual se afastou de Luva foi porque os dois gravaram uma dança juntos e, logo em seguida, um suposto vídeo íntimo deles foi divulgado.

Luva de Pedreiro apareceu nas redes sociais, no dia 18 de julho deste ano, e fez uma postagem sobre o encontro com o craque Cristino Ronaldo, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Afinal, o atacante do clube saudita é uma das inspirações de Luva de Pedreiro.

