Flamengo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (26), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, às 18h30. Ambos disputando competições eliminatórias, os times vivem cenários distintos no Brasileirão. Afinal, o Mais Querido é o 3° colocado, com 35 pontos. Já o Colorado, que não vence na competição há oito jogos (quatro empates e quatro derrotas), está na 14ª posição, com 24 pontos.

Aliás, a derrota para o Flamengo no Beira-Rio por 1 a 0, no primeiro turno, marcou a primeira de Sampaoli no time carioca (segundo jogo do argentino). Desde então, foram 31 jogos, com 18 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Internacional.

Como está o Flamengo

Assim como nas últimas partidas do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli terá que mexer no time titular. Afinal, Gerson, que recebeu o seu terceiro cartão amarelo na última rodada, cumpre suspensão. Dessa forma, a tendência é que Thiago Maia inicie entre os titulares. O lateral-direito Guillermo Varela, lesionado, também não joga.

Em contrapartida, David Luiz, que ficou fora dos últimos jogos, retorna e fica à disposição de Sampaoli. No entanto, ele deve iniciar entre os reservas. Quem deve iniciar entre os titulares é Luiz Araújo, que vem tendo boas exibições quando entra no decorrer dos jogos. Ele deve entrar no lugar de Victor Hugo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas pode entrar no lugar de Filipe Luís.

Como está o Internacional

Assim como o Flamengo, o Internacional também terá desfalques, e eles começam pelo treinador. Suspenso pelo terceiro amarelo, Coudet não dirige o Colorado no Rio. O auxiliar Lucho González é que ficará à beira do campo. Além disso, o goleiro titular Rochet, também suspenso, será substituído por Keiller. Campanharo, Lucas Ramos e Rômulo, lesionados, completam a lista de baixas. Por outro lado, Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Aliás, o time que iniciará a partida no Rio de Janeiro ainda é incerto, afinal, priorizando a Libertadores, o Internacional pode mandar a campo uma equipe formada por reservas. A expectativa é que a formação seja definida nas vésperas do confronto.

FLAMENGO X INTERNACIONAL

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 26/8/2023 às 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL: Keiller, Igor Gomes, Vitão, Mercado, Nico Hernández, Renê; Bruno Henrique (Aránguiz), Gabriel, Wanderson (Carlos De Pena); Alan Patrick (Maurício) e Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Lucho González (auxiliar)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Wagner Reway (PB-FIFA)

