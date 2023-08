Murillo, do Corinthians, acerta saída para o Nottingham Forest

Embora o Corinthians tenha feito jogo duro para manter o zagueiro Murillo, o jovem jogador irá deixar o Timão. O clube acertou, nesta sexta-feira (25), a venda do defensor para o Nottingham Forest, da Inglaterra, que ofereceu 13 milhões de euros (R$ 69 milhões) para contratar o jogador de 21 anos. Ele sequer entra em campo nesta sábado, contra o Goiás. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

O Corinthians detém 80% dos direitos econômicos de Murillo, ficando assim com R$ 55 milhões por uma venda nestes termos. Ainda existe a possibilidade de um bônus de mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), a ser pago futuramente no caso de metas batidas. O zagueiro também despertava o interesse de Napoli e Fiorentina, ambos da Itália, mas o assédio destes clubes não foi tão adiante.

O Nottingham já acertou com os volantes Danilo e Andrey Santos, ex-Palmeiras e Vasco, respectivamente. Anteriormente, a equipe já tinha em seus quadros a presença de Gustavo Scarpa, mas o meia deixou o clube rumo ao futebol grego. Desta vez, a equipe inglesa seguiu olhando para o mercado brasileiro e as boas atuações de Murillo, que virou profissional neste ano, chamaram atenção.

Com 27 jogos disputados pelo Timão, Murillo se tornou uma das figuras comuns no time de Vanderlei Luxemburgo. Ele vinha como titular da zaga, ao lado de jogadores mais experientes, como Gil, que já tem uma década no clube. O Timão, sem o zagueiro, joga neste sábado (26) contra o Goiás, às 21h, pelo Brasileirão.

