Corinthians x Goiás: escalações, arbitragem e onde assistir

O Corinthians encara o Goiás neste sábado (26), às 21h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo é uma briga direto na parte de baixo da tabela. Afinal, o Timão é o 13° colocado, com 24 pontos, três a menos que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Esmeraldino é o 15° com um ponto a menos que o Alvinegro e também briga contra o descenso.

Como chega o Corinthians

Por conta da Copa Sul-Americana, o Timão deve ter um time misto contra os goianos. Aliás, o técnico Vanderlei Luxemburgo já havia poupado seis titulares na visita ao Cruzeiro: Gil, Murillo, Fábio Santos, Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto. Agora, a escalação depende da recuperação física de cada jogador. Assim, a tendência é a de que jogadores como Lucas Veríssimo, Matheus Bidu e Wesley estejam entre os titulares, e outros reservas também têm chance, como Giuliano e Ruan Oliveira.

Como chega o Goiás

Por outro lado, o técnico Armando Evangelista terá os importantes retornos de Lucas Halter e Matheus Babi. Afinal, o zagueiro e o atacante não puderam enfrentar o Athletico-PR na última segunda-feira por força de contrato. O defensor, aliás, tem retorno garantido na defesa, enquanto o artilheiro disputa posição com João Magno. O restante do time deve ser o mesmo que começou a última partida contra o Furacão.

CORINTHIANS X GOIÁS

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/08/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CRUZEIRO: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.