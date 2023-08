Milan x Torino: escalações e onde assistir

Milan e Torino se enfrentam neste sábado, às 15h45, no San Siro, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Invictos até o momento na competição, ambas equipes querem somar pontos para não se distanciarem da briga pelas primeiras posições.

Após vencer o Bologna por 2 a 0 na primeira rodada do Calcio, o Milan reencontra com seus torcedores no San Siro em uma partida do Campeonato Italiano. Dessa maneira, os Rossoneri vão em busca de mais um triunfo para manter os 100% de aproveitamento na competição e desde já brigar pelo título.

Para a partida deste sábado, o técnico Stefano Pioli terá a ausência de Bennacer, lesionado, mas poderá contar com o retorno de Musah, que cumpriu suspensão na última rodada e agora está à disposição do treinador.

Bochum x Borussia Dortmund: escalações e onde assistir

Por outro lado, o Torino terá uma missão complicada para buscar o primeiro triunfo nesta edição do Campeonato Italiano. O clube de Turim empatou sem gols contra o Cagliari na partida de estreia e vai tentar surpreender um dos favoritos ao título para não se complicar neste início de competição.

Assim, a boa notícia para o técnico Ivan Juric é a possível volta de Radonjic. Mas, Djidji aparece como dúvida, enquanto Seck é desfalque por motivo de lesão.

Milan x Torino

2ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 26/08/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli

Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodríguez; Raoul Bellanova, Ivan Ilic, Samuele Ricci e Mergim Vojvoda; Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic; Antonio Sanabria. Técnico: Ivan Juric

Árbitro: Maurizio Mariani

VAR: Paolo Valeri

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.