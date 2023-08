Exames descartam fratura no tornozelo esquerdo de Beraldo

O tratamento prévio ocorreu ainda no Equador, já que o Tricolor dispõe de dois fisioterapeutas na viagem. Assim, o defensor apresentou boa resposta pela manhã, quando o clube optou pela continuidade do jogador com a delegação.

Os são-paulinos viajam em um voo fretado direto para Belo Horizonte no sábado, já que, no dia seguinte, às 16h, enfrenta o América-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha condições de entrar em campo, Beraldo também segue para a capital mineira. Afinal, os voos de carreira que saem de Quito rumo ao Brasil têm escalas obrigatórias, e estas viagens não duram menos de 10 horas.