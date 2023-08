Jornalista detona CBF por reconhecimento de título do Atlético-MG: ‘Ridículo?

O reconhecimento da CBF ao título do Atlético-MG em 1937 nesta sexta-feira (25) dividiu opiniões. Para o jornalista Renato Maurício Prado, a medida foi “ridícula”. Agora, o Galo é tricampeão (1937, 1971 e 2021) e pode ser considerado o primeiro campeão nacional.

A homologação foi realizada oficialmente pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Além de outros membros, Rubens Menin, dos 4R’s e um dos acionistas da SAF do clube mineiro, representou o Atlético-MG na oficialização.

“Conseguiram transformar uma Liga Barbante em título brasileiro, mas isso tudo começa lá atrás com a unificação dos títulos da Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa e outros torneios anteriores, que tinham seu valor, sem dúvida, mas não eram campeonatos brasileiros”, disse Renato Maurício Prado, durante a participação no “Fim de Papo”, do UOL.

“Os Campeonatos Brasileiros começaram em 1971, com o título do Atlético-MG. Então, é uma questão ridícula por causa de querer juntar tudo, uma Liga Barbante, que ele jogou contra o time da Marinha, olha, vou te contar, ridículo demais”, completou o jornalista.

LEIA MAIS: É tri! CBF reconhece título brasileiro de 1937 do Atlético

Para Renato Maurício Prado, a CBF também deveria reconhecer a Copa União, de 1987, como Campeonato Brasileiro.

“E a Copa União, imaginem, a CBF não reconhece, que beleza! A Copa União é menos importante que essa Liga Barbante, que a CBF acaba de reconhecer? O mínimo que a CBF deveria fazer é reconhecer a Copa União como Campeonato Brasileiro, Flamengo é o campeão brasileiro da Copa União, e o Sport é o campeão do campeonato brasileiro da CBF. É o mínimo que a CBF tem que fazer agora”, completou.

