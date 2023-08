PSG x Lens: escalações e onde assistir

Em processo de reformulação do clube após as saídas de estrelas como Neymar, Messi, Verratti, entre outros, o PSG volta a campo neste sábado (26) e busca a primeira vitória na temporada 2023/34. O clube de Paris recebe o Lens, às 16h, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Sob o comando do técnico Luis Enrique, o PSG vem de dois empates seguidos na Ligue 1, contra Lorient e Toulouse. Dessa maneira, os atuais campeões precisam dar uma resposta ao seu torcedor para buscar a primeira vitória na competição.

Além disso, o clube de Paris precisa superar alguns desfalques de última hora. Contratado nesta janela de transferências, o sul-coreano Kang-in Lee sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo, enquanto o lateral-esquerdo Nuno Mendes machucou o tendão. Dessa maneira, ambos serão ausências neste sábado e se juntam aos laterais Bernat e Mukiel e o atacante Gonçalo Ramos, todos lesionados.

Por outro lado, o Lens vai tentar aproveitar a má fase do PSG para arrancar pontos do favorito ao título nacional. Mas, a equipe também não vive uma boa fase e somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês.

Ao mesmo tempo, o Lens também sofre com uma extensa lista de desfalques. Além de El Aynoui, suspenso, o técnico Franck Haise não poderá contar com Jimmy Cabot, Fariñez e Wesley Said, lesionados, enquanto Deiver Machado aparece como dúvida.

PSG x Lens

3ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 26/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi; Marquinhos; Skriniar; Hernández; Zaire-Emery; Ugarte; Vitinha; Dembélé; Ekitike; Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Lens: Samba; Gradit; Danso; Medina; Frankowski; Samed; Diouf; Machado; Sotoca; Wahi; Fulgini. Técnico: Franck Haise

Árbitro: Maurizio Mariani

VAR: Paolo Valeri

Onde assistir: ESPN e Star+

