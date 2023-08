Brasil confirma prévia de candidatura para Copa Feminina em 2027

A CBF enviou nesta sexta-feira (25) à Fifa o detalhamento da prévia de sua candidatura para a Copa do Mundo Feminina de 2027. De acordo com o documento formalizado, a intenção é de contar com dez estádios, os mesmos utilizados na Copa de 2014. A confirmação da candidatura, entretanto, só deve acontecer em dezembro. A escolha sai apenas em maio do ano que vem. A informação foi dada primeiramente pela jornalista Gabriela Moreira, do portal ‘ge’.

Os dez estádios que a CBF pretende fazer com que sejam as sub-sedes são, a saber: Beira Rio (Porto Alegre), NeoQuímica Arena (São Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Arena Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Arena Pantanal (Cuiabá), Mané Garrincha (Distrito Federal) e Arena da Amazônia (Manaus).

Embora este seja o número prévio, existe uma possibilidade de apenas oito serem utilizados durante um possível Mundial no Brasil. Ademais, alguns poderão ter suas capacidades reduzidas. Isto acontece pois a Fifa prefere ter estádios menores lotados do que grandes estádios com lugares vazios. A candidatura, cujo slogan será ‘Uma Escolha Natural’, conta com a parceria do Governo Federal.

“Para 2023, não tínhamos o menor apoio. E o fato de a Colômbia apresentar proposta também atrapalhou. Dessa vez, temos total apoio do presidente Lula e da ministra Ana Moser, da CBF e da Conmebol. E o Governo não precisará gastar com estrutura. Os aeroportos e estádios estão prontos, o apoio que precisaremos é de segurança pública e saúde, mas isso tudo já existe e não precisará ser criado”, diz Valesca Brito, executiva de estrutura da candidatura.

