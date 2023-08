Ponte Preta vence a segunda seguida em casa e mantém Londrina no Z4

A Ponte Preta fez valer o fator casa e venceu por 1 a 0 o Londrina na noite desta sexta-feira (25), pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. Eliel anotou o gol solitário do jogo disputado no Moisés Lucarelli, que antecede o dérbi de Campinas frente ao Guarani. Os paranaenses tiveram gol anulado nos acréscimos após revisão do VAR.

Com o resultado, a Macaca alcança 31 pontos e pula para o 13º lugar, seis pontos acima do Z4. Além disso, ampliou para quatro partidas a invencibilidade no campeonato. Já o Tubarão conhece sua 16ª derrota e segue com 19 pontos, na penúltima colocação.

A Ponte Preta abriu o placar aos dois minutos, com Eliel aproveitando passe de Maílton na pequena área. A partir daí, o Londrina teve o domínio das ações, mas não conseguiu empatar. As melhores chances foram com Marcos Pedro e Iago Dias. No retorno do intervalo, o Tubarão mostrou ainda mais intensidade e seguiu pressionando. Mas perdeu três oportunidades com Paulinho Moccelin e uma com Ariel.

A Macaca, por sua vez, quase matou o jogo com Paulo Baya. O Londrina quase empatou, mas a arbitragem de vídeo apontou toque de mão de Zé Vitor. No fim, os donos da casa souberam se segurar na defesa para manter o triunfo.

Na próxima rodada, a Ponte Preta terá pela frente o clássico campineiro diante do Guarani. O jogo será no sábado (2/9), às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 26ª rodada. O Londrina, por outro lado, recebe o Tombense, no Estádio do Café, na sexta-feira que vem.

