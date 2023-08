Cano, do Fluminense, já é maior goleador do planeta em 2023

Se ser o maior artilheiro do Brasil no ano não bastava para Germán Cano, agora o atacante do Fluminense é o maior goleador do planeta. Nesta quinta-feira (24), com seu gol sobre o Olimpia, na vitória por 2 a 0, o atacante tricolor chegou a 31 gols e se tornou um dos jogadores com mais tentos, no ano corrido, no futebol mundial. A contagem é do site ‘SofaScore’.

Cano empatou com o belga Cuypers, do Gent, que também fez 31 gols desde o começo do ano. Mas o que impressiona é que o argentino ultrapassou ninguém menos que Erling Haaland, o norueguês artilheiro do Manchester City, da Inglaterra. O camisa 9 dos Citizens conta com 30 gols desde o dia 1º de janeiro.

Além dos 31 gols em 2023, Cano chegou aos 75 com a camisa do Fluminense, nesta quinta. Anteriormente, no ano passado, o atacante obteve uma impressionante marca de 44 gols durante toda a temporada, o que foi um recorde para ele. O centroavante terá a chance, ademais, de aumentar sua contagem no jogo deste domingo, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Veja quem são os maiores artilheiros do mundo:

Germán Cano (Fluminense) – 31 gols

Hugo Cuypers (Gent) – 31 gols

Erling Haaland (Manchester City) – 30 gols

Karim Benzema (Real Madrid e Al-Ittihad) – 27 gols

Pedro (Flamengo) – 27 gols

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 26 gols

Tiquinho Soares (Botafogo) – 25 gols

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 25 gols

Victor Osimhen (Napoli) – 25 gols

Zeki Amdouni (Basel e Burnley) – 25 gols

