A expectativa dos botafoguenses para o jogo contra o Bahia, neste domingo (27/08), no Nilton Santos, não está só no campo e nos três pontos da caminhada para o título brasileiro. A festa nas arquibancadas, por sinal, promete ser “a maior já vista” na história do clube.

Afinal, a arrecadação foi recorde desta vez. No total, os integrantes do “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” mobilizaram até mesmo o influencer Felipe Neto e utilizaram a quantia de R$ 35 mil para trazer surpresas e um novo mosaico.

Na vitória sobre o Internacional, há duas semanas, a imagem em 3D chamou a atenção e foi parar até mesmo em portais internacionais. Três gerações de alvinegros, que celebraram títulos em 1968 e em 1995, respectivamente, erguiam uma criança que simbolizava a fase atual. Assim, com o destaque, o famoso youtuber botafoguense anunciou, agora, que dobraria o valor caso a torcida batesse a meta de R$ 17 mil.

Não há registros de um investimento tão grande para apenas uma partida entre as organizadas do futebol brasileiro. Além do mosaico, que terá elementos audiovisuais, serão 20 mil balões, centenas de faixas, o dobro de fumaça preta e branca, entre outros itens.

HISTÓRICO DOS MOSAICOS

Não é de hoje que os torcedores se unem para causar impacto em jogos do Botafogo. Em 2014, na estreia da Libertadores, o Maracanã foi pintado com a frase “O Gigante Voltou”. Na ocasião, o atacante Wallyson marcou três vezes na vitória sobre o Deportivo Quito.

De lá para cá, na reta final da Série B de 2021, quando o Botafogo fez uma campanha impecável e sagrou-se campeão, também teve mosaicos. E na temporada passada, já com os investimentos da SAF, partidas como a contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão, e contra o Fortaleza, quando John Textor balançou um bandeirão e se emocionou com a vitória e o carinho, também foram emblemáticas nas arquibancadas.

O chefe, aliás, está no Brasil para mais uma visita de trabalho e estará no Niltão ansioso para ver a festa ao vivo. Em caso de vitória, o Alvinegro pode abrir até mesmo 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder, dependendo dos resultados dos rivais.

