Benfica tenta deslanchar no Português, contra o Gil Vicente

A terceira rodada do Campeonato Português começa neste sábado (26) com destaque para o duelo entre Gil Vicente e Benfica. O clube da capital, que perdeu em sua estreia, para o Boavista, tenta agora confirmar a recuperação, afinal venceu o Estrela Amadora na rodada seguinte. O adversário, entretanto, goleou na única vez em que jogou em casa, contra o Portimonense (5 a 0).

A grande expectativa fica, mais uma vez, por conta do argentino Ángel Di María. Campeão do mundo com a seleção da Argentina, o camisa 11 voltou ao clube onde despontou para o futebol europeu e vem se destacando, embora já tenha seus 36 anos. Ao lado dele, os encarnados contam com os brasileiros Arthur Cabral e David Neres, que entretanto ainda não marcaram no campeonato.

A equipe de Lisboa poderá ter o retorno do centroavante croata Musa, mas a tendência é que ele fique mesmo no banco de reservas. No Gil Vicente, a confiança para encarar o Benfica está em outro nascido na Croácia, o atacante Baturina. Ele e o japonês Fujimoto ajudam o time a ter o segundo melhor ataque do campeonato, com seis gols, assim como Arouca e Estoril. Ainda neste sábado, tem Arouca x Portimonense e Farense x Chaves.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 3ª RODADA

Sexta-feira (25/8)

Estrela Amadora 2×1 Estoril

Sábado (26/8)

Arouca x Portimonense – 11h30

Farense x Chaves – 14h

Gil Vicente x Benfica – 16h30

Domingo (27/8)

Boavista x Casa Pia – 11h30

Vitória de Guimarães x Vizela – 14h

Sporting x Famalicão – 16h30

Segunda-feira (28/8)

Rio Ave x Porto – 16h15

