Palmeiras desembarca no Brasil após problema com avião na Colômbia

O Palmeiras desembarcou em solo brasileiro na noite desta sexta-feira (25) após um imprevisto técnico no avião após a goleada sobre o Deportivo Pereira por 4 a 0, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na Colômbia. Inicialmente, a logística alviverde programava a volta ao país para a madrugada de quinta (24).



Por conta do atraso para voltar, a comissão técnica só terá o sábado (26) para preparar a equipe para o duelo com o Vasco, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência, inclusive, é que Abel Ferreira mande a campo um time alternativo.

A decisão, porém, só será definida no treinamento deste sábado. Como tem uma ampla vantagem na Libertadores, Abel não descarta ter um time alternativo também contra o Deportivo Pereira, na próxima quarta (30), também na casa palmeirense.

O problema no avião do Palmeiras

O avião do Alviverde, do modelo E-190, produzido pela Placar, apresentou um problema no sistema de segurança da aeronave antes do embarque. Em nota, o clube divulgou que, após detectar o problema, o mesmo estaria sendo solucionado.

Sem opções de voos de Pereira para São Paulo, o grupo foi de ônibus para Cali na tarde de quinta. Assim, o Palmeiras fretou uma outra aeronave para retornar ao Brasil.

Aliás, a aeronave, que foi recém-adquirida por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, realizou sua primeira viagem internacional. Antes disso, o avião já havia levado a delegação para o Rio de Janeiro e para Cuiabá. A mandatária não estava com a delegação na Colômbia, mas foi a responsável por bancar os custos com deslocamentos, fretamento e hospedagens após o problema.

