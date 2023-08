Com dois gols-relâmpago, Ituano vence o Sport na Ilha do Retiro

O Ituano surpreendeu o Sport nesta sexta-feira (25) e derrotou o Rubro-Negro em plena Ilha do Retiro, por 2 a 1, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado impediu que os pernambucanos assumissem a liderança da competição, que permanece com o Vitória por mais uma rodada. O Leão, aliás, pode perder a segunda posição caso o Novorizontino vença o CRB, neste sábado.

O Ituano, por outro lado, chegou aos 32 pontos e conquistou uma vitória muito importante na luta para fugir da zona de rebaixamento. E a construção desta vitória começou muito cedo no jogo. Logo aos 30 segundos, no primeiro ataque, Hélio Borges cruzou da direita e Cadorini cabeceou para fazer 1 a 0. Não demorou muito e o Ituano fez o segundo, quando Ian centrou e Ewerton marcou contra.

Assim, o Sport se viu obrigado a ir para cima, mas perdeu muitas oportunidades. Aos 19 do segundo tempo, Ronaldo Henrique acertou um chutaço da entrada da área e diminuiu o placar. Os donos da casa ainda pediram um pênalti de Rafael Carvalheira, que teria tocado a bola com o braço, na área, mas o árbitro mandou seguir. O time deixou o campo vaiado, especialmente o atacante Luciano Juba, de saída para o Bahia.

SÉRIE B – 26ª rodada

Sexta-feira (25/8)

Ponte Preta 1×0 Londrina – 19h

Sport 1×2 Ituano – 21h30

Sábado (26/8)

Tombense x Ceará – 17h

Sampaio Corrêa x Guarani – 17h

CRB x Novorizontino – 18h

Domingo (27/8)

Chapecoense x Avaí – 15h45

Atlético-GO x Vitória – 18h

Botafogo-SP x ABC – 20h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.