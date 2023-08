Vasco divulga lista de sócios aptos a votar na eleição presidencial

O Vasco confirmou nesta sexta-feira (25) a lista de sócios aptos a votar nas eleições para a presidência do clube, marcadas para novembro deste ano. De acordo com definição feita pela Junta Deliberativa, serão 5.839 os associados que poderão participar do pleito. O número representa uma queda em relação à eleição passada, em 2020, quando 7.981 sócios podiam votar.

Ao todo, são 3.654 os sócios pagantes que podem escolher o novo presidente, assim como 2.185 os isentos e remidos. Foram dois dias de análises até que o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, protocolasse a lista na Secretaria do clube, oficializando a lista como definitiva.

Estas serão as primeiras eleições no Vasco desde a implementação da SAF no futebol do clube. Embora o comando da pasta tenha uma participação muito menor da ala associativa do clube, o novo CEO, Lúcio Barbosa, tem se aproximado da diretoria administrativa vascaína nos últimos tempos. Sócios interessados em fazer pedidos de impugnação poderão entrar com solicitações a partir deste sábado, pelo e-mail secretaria.recurso@crvascodagama.com, ou no próprio clube.

Em campo, o Vasco enfrenta o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, pelo Brasileirão.

