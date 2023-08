Santos tenta melhorar desempenho fora de casa no Brasileirão

O Santos se prepara para encarar o Atlético-MG, neste domingo (27), às 16h, na Arena MRV, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá um desafio grande. Superar a péssima campanha fora de casa na competição. O Alvinegro Praiano tem 14,81% de aproveitamento atuando longe da Vila Belmiro.

Aliás, a única vitória do Santos fora de casa do Brasileirão foi diante o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela 6ª rodada, no dia 14 de maio. O atacante Deivid, que hoje está defendendo o Chelsea, marcou o gol santista na ocasião. Ao todo, são nove partidas, com apenas um triunfo, um empate e sete derrotas. Além disso, marcou apenas três gols e sofreu 17 neste período. Apenas o América-MG tem um desempenho pior no torneio nacional.

Se somarmos toda a temporada, são jogos fora de casa somando apenas 4 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 25%. Além do Brasileirão, foram outros 12 confrontos. No Paulistão, foram 2 empates e 4 derrotas nos 6 jogos da primeira fase. Pela fase de grupos da Sul-Americana, 1 vitória e 2 derrotas. Já na Copa do Brasil, onde teve o melhor aproveitamento, foram 2 vitórias e 1 empate.

Por fim, o Peixe terá que ir contra as estatísticas para subir na tabela. Afinal, o Santos é o 17° colocado na tabela, com 21 pontos somados e a primeira equipe na zona de rebaixamento. Aliás, a equipe pode deixar a zona de descenso caso consiga uma vitória em Minas Gerais.

