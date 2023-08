Corinthians defende o ‘maior tabu’ em Itaquera, contra o Goiás

O Corinthians encara o Goiás neste sábado (26), às 21h, na Neo Química Arena, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Timão terá um tabu para defender. Afinal, o Esmeraldino é a única equipe que ainda não tirou pontos do Alvinegro em seu estádio.

Ao todo, são cinco Corinthians x Goiás em Itaquera até hoje. Todos eles terminaram em vitória alvinegra. O primeiro foi também a primeira goleada corintiana no estádio, por 5 a 2 em 2014.. Além disso, o mais recente aconteceu no ano passado, decidido por um pênalti convertido por Fábio Santos. No total, são 13 gols marcados e três sofridos.

O Timão ainda está invicto contra nove equipes da série A, no seu estádio, Contudo, todos já conseguiram pelo menos um empate no estádio. O Goiás é caso único. Aliás, o Esmeraldino não venceu o Timão, fora de casa, há 10 anos.

A última vez que o Goiás venceu o Corinthians, atuando em São Paulo, aconteceu em 2013. Na ocasião, Alexandre Pato marcou o gol do Timão, mas Amaral e Hugo garantiram a vitória esmeraldina. Aliás, o time do Parque São Jorge havia acabado de conquistar o Mundial de Clubes.

Neste sábado, os times têm confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians abre a rodada na 13ª posição com 24 pontos, e o Goiás é o 15º com 23. O Timão deve ter um time misto visando o duelo contra o Estudiantes pela Sul-Americana e o Palmeiras, pelo Brasileirão.

