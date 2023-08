De olho no Flamengo, Tiquinho deve voltar a treinar no campo na segunda

O retorno de Tiquinho Soares está cada vez mais próximo. Em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante deve ir a campo para treinar a partir de segunda-feira. O foco do Botafogo e do artilheiro do Brasileirão é deixá-lo à disposição para o clássico contra o Flamengo, no dia 2, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada da competição.

Se tudo correr bem, de acordo com a programação, Tiquinho logo estará liberado para as atividades com bola com os companheiros. A princípio, Janderson, Diego Costa e Matheus Nascimento vem revezando para substitui-lo. Porém, sem sucesso na principal função. Afinal, nenhum deles marcou gol no período. O Glorioso, aliás, passou em branco nos dois últimos jogos que disputou.

No duelo com o arquirrival do primeiro turno, no Maracanã, o camisa 9 marcou duas vezes na vitória por 3 a 2. Foi um dos jogos que mostrou a força do Botafogo, já que a equipe atuou mais da metade do segundo tempo com um a menos, após a expulsão do lateral Rafael.

RECUPERAÇÃO MAIS CURTA

A expectativa para este tipo de lesão é de recuperação média de cinco semanas. Dessa forma, Tiquinho está encurtando o prazo em duas semanas. Na próxima segunda, fazem 20 dias do início da fisioterapia. Ele se machucou no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão.

Além do artilheiro, para o jogo contra o Bahia, neste domingo, o técnico Bruno Lage não poderá contar, também, com o lateral Di Placido e o meio-campo Tchê Tchê, ambos suspensos, e com o lateral-esquerdo Marçal, com lesão na panturrilha. A escalação, portanto, deve ser a seguinte: Perri, JP Galvão (Ponte), Adryelson, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa (Gabriel Pires), Marlon Freitas e Eduardo; Victor Sá, Diego Costa (Matheus Nascimento) e Luis Henrique.