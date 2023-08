Pesquisa Datafolha indica as maiores torcidas do Brasil. Veja a posição do seu time

O Instituto de pesquisa Datafolha divulgou a sua pesquisa atualizada sobre as maiores torcidas do Brasil, Como esperado, Flamengo e Corinthians seguem como os mais populares, com o Rubro-Negro mantendo boa vantagem para os corinthianos (21% a 15%). Em seguida aparecem São Paulo e Palmeiras (7%, cada).

Segundo a pesquisa, apenas 16 agremiações, além da Seleção Braaileira, possuem mais do que 1% da preferência. Veja o ranking abaixo:

Flamengo – 21%

Corinthians – 15%

São Paulo – 7%

Palmeiras – 7%

Cruzeiro – 4%

Vasco – 4%

Grêmio – 4%

Santos – 3%

Atlético – 2%

Bahia – 2%

Internacional – 2%

Botafogo – 2%

Fluminense – 1%

Sport – 1%

Vitória – 1%

Fortaleza – 1%

Seleção Brasileira – 1%

Nenhum – 19%

A fórmula para se chegar as maiores torcidas

O Datafolha fez a entrevista com 7.597 pessoas (acima dos 15 anos) em 169 municípios do Brasil entre os dias 31 de julho e 7 de agosto. Com margem de erro de dois pontos (e índice de confiança de 95%. Isso indica que tanto Flamengo está consolidado em primeiro e o Corinthians em segundo. Já entre 3% e 7% há se se considerar empate técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.