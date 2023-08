Tottenham bate Bournemouth, e vence a segunda na Premier League

O Tottenham conquistou na manhã deste sábado (26/8) a sua segunda vitória na Premier League 2023/24. Mesmo fora de casa, no Vitality Stadium, fez 2 a 0 no Bournemouth. O time londrino foi bem superior e fez um gol em cada tempo, com Maddison e Kulusevisk. O brasileiro Richarlison mais uma vez começou como titular dos Spurs. Mostrou muita vontade e fez uma partida razoável. Mas também alguma afobação, perdendo três boas oportunidades e seguindo com pouca eficácia para aquele que é a aposta do treinador Ange Postetoglou para o lugar do artilheiro Kane, agora no Bayern.

O jogo foi pela terceira rodada do Inglês. Com o resultado, o Tottenham chega aos sete pontos. Mas o Bournemouth segue com um ponto. Dessa forma, tem risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento (Z3).

Tottenham sempre comanda o jogo

Muito superior tecnicamente, o Tottenham sempre se impôs. Assim, forçou erros nas saídas de bola do Bournemouth. Depois de desperdiçar duas boas chances, chegou ao gol aos 16, quando Sarr encontrou Maddison desmarcado na área. Um toquinho de raspão bastou para tirar o goleiro brasileiro Neto da jogada. Richarlison, muito ativo, lamentou duas chances que poderiam ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Porém, o segundo gol veio apenas na etapa final. Aos 18, pouco depois que o atacante brasileiro sair para dar vaga a Hojbjerg. Uma bela jogada pela esquerda de Udogie encontrou Kulusevski livre. Dessa forma, foi só o sueco concluir e correr para comemorar o 2 a 0.

Terceira rodada da Premier League

Sexta-feira (25/8)

Chelsea 3×0 Luton Town

Sábado (26/8)

Burnemouth 0x2 Tottenham

Brentford x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham, – 11h

Manchester United x Nottingham Forest – 11h

Everton x Wolverhampton- 11h

Brighton x West Ham – 13h30

Domingo (27/8)

Sheffield United x Man. City – 10h

Burnley x Aston Villa – 10h

Newcastle x Liverpool – 12h30

