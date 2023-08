Federação Espanhola promete ação legal contra ‘mentira’ de Hermoso

A Real Federação Espanhola de Futebol informou que vai buscar medidas legais a respeito dos comentários considerados mentirosos de Jenni Hermoso sobre o presidente da confederação Luis Rubiales. A entidade garante que a atleta mentiu ao afirmar que não consentiu ao beijo que recebeu de Rubiales na entrega das medalhas logo após a Espanha conquistar o título da Copa Feminina.

“A RFEF e o senhor presidente demonstrarão cada uma das mentiras espalhadas por alguém em nome do jogador ou, se for o caso, pelo próprio jogador”, disse a federação na nota.

A Federação ainda esclareceu que analisou fotos do momento do beijo e que a jogadora chegou a levantar o presidente no ato.

“Os pés do senhor presidente são clara e manifestamente levantados do chão em consequência da ação de força exercida pela jogadora”.

O caso vem ganhando grande repersussão. Até quinta-feira, todos davam como certo o pedido de renúncia de Rubiales. Porém, nesta sexta-feira, o mandatário num evento da federação, disse que não sairia, o que gerou revolta tanto o governo espanhol quando de jogadores e jogadoras profisisonais. Para se ter ideia, 58 jogadoras, incluindo as 23 campeãs do mundo, disseram que não defenderáo mais a seleção enquanto Rubiles seguir como presidente. A Federação, contudo, informou que elas tem “obrigação” de jogar caso sejam convocadas.

Jogadora se defende

Após a versão apontada pela Real Federação Espanhola de Futebol, Jenni Hermoso se defendeu.

“Quero deixar claro que em nenhum momento eu dei consentimento ao beijo que ele me deu e eu não tentei levantar o presidente (do chão). Eu não tolero que coloquem minha palavra em dúvida e menos ainda que inventem palavras que eu não disse”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.