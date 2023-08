Alguns atletas do Flamengo recusam convite para festa de aniversário de Gabigol

Um dos nomes mais importantes da história recente do Flamengo completará 27 anos na próxima quarta-feira. Trata-se de Gabigol, que organizará uma festa na casa de eventos do Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atacante convidou boa parte do elenco, porém existe jogador que não irá, por entender que o momento do Rubro-Negro não é para festa. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Sendo assim, o evento se chamará de “O Poderoso Gabi”, em referência ao popular filme “O Poderoso Chefão” e acontecerá na quinta-feira (31). Contudo, o Flamengo terá a semana cheia para se preparar, de olho no clássico com o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 2, no Nilton Santos.

Além disso, alguns torcedores criticaram o fato do evento ser próximo do clássico contra o Botafogo. O duelo será no dia 2, no Nilton Santos, em um confronto direto para manter o Rubro-Negro vivo no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que durante a mesma semana, o Fluminense, outro rival, irá se preparar para o duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, no Defensores Del Chaco, no Paraguai.

Antes disso, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Internacional, no Maracanã. Por fim, a diferença da equipe carioca para o líder Botafogo é de treze pontos no momento.

