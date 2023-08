Flamengo presta homenagem ao Rubro-Negro MC Marcinho

O cantor MC Marcinho, 45 anos, morreu, na manhã deste sábado (26), em decorrência de insuficiência cardíaca e renal. O artista, dono de diversos hoits, como “Glamurosa” era torcedor do Flamengo ( um de seus sucessos é o “Hit do Centenário” do Fla) que foi até às redes sociais para prestar uma homenagem.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares. #CRF”, postou o clube em suas redes sociais.

Marcinho era um grande apaixonado pelo Flamengo. Ao lado de outros MCs, como Leonardo, MC Júnior, Maomé, Daniel Shadow e Shock, também gravou “Eu sou Flamengo”.

Conhecido como “Príncipe do Funk”, Marcinho chegou a sonhar em vestir a camisa do Flamengo profissionalmente, no entanto, não conseguiu ser jogador. Todavia, seguiu ao lado do clube do coração como torcedor e músico.

O artista estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Copa D’or desde 10 de julho, quando teve uma parada cardíaca. Vários procedimentos para a recuperação do cantor foram tentados, ele chegou a entrar na fila para um transplante de coração, no entanto, sem sucesso.

