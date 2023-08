Flamengo x Internacional, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’ a partir das 17h

No início da noite fria e chuvosa do Rio de Janeiro neste sábado (26/8), o Flamengo enfrentará o Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão. Para o Rubro-Negro, um bom resultado o levará, temporariamento ao segundo lugar da tabela de classificação. Para o internacional, que está apenas três pontos à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento, é preciso de um bom resultado para seguir longe do “perigo”. Confira a transmissão deste grande clássico entre campeões mundiais pela “Voz do Esporte”. O duelo começa às 18h30 (de Brasília), mas a Voz começa a sua cobertura com um pré-jogo muito quente a partir das 17h e sob o comando de Cesar Tavares.