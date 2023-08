CBF marca nova data para Corinthians x Grêmio; veja quando será

A CBF definiu, na noite da última sexta-feira (25), quando será a partida Corinthians x Grêmio. A entidade marcou para o dia 18 de setembro, uma segunda-feira, às 21h, em São Paulo. O jogo, vale lembrar, é da 15ª rodada do Brasileirão e não rolou pois naquele final de semana o Timão jogou pela Copa do Brasil, contra o América-MG. Isso porque tanto Corinthians e América-MG tiveram que jogar a Sul-Americana em um mesmo meio de semana de Copa do Brasil. Dessa forma, eles jogaram pela competição internacional no meio de semana, a Copa do Brasil no final de semana. Assim, ocorreu o adiamento dos respectivos embates do Brasileirão.

Como Timão e Grêmio foram eliminados da Copa do Brasil nas semifinais, a CBF pode marcar o duelo. No entanto, como o time paulista tinha um duelo com o Botafogo marcado para o dia 20, este foi adiado para o dia 22 de setembro, uma sexta-feira.

O Timão está com 24 pontos no Campeonato Brasileiro e entrou na 21ª rodada em 13º lugar, com três pontos a mais do que o Santos, primeiro do Z4. O rival, porém, tem um jogo a mais, é claro: 20 a 19.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Goiás, neste sábado (26), às 21h

Estudiantes x Corinthians, dia 29, às 21h30 (Sul-Americana)

Corinthians x Palmeiras, dia 3/9, às 16h

Fortaleza x Corinthians, dia 14/9, às 19h

CORINTHIANS X GRÊMIO, dia 18/9, às 21h

Corinthians x Botafogo, dia 22/9, às 20h

