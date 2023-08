Corinthians x Goiás, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, a partir das 20h

O sabadão (26/8) de futebol se encerrá em grande estilo, na Neo Química Arena, com o duelo entre Corinthians e Goiás. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e vale pela 21ª rodada do Brasileirão. O Timão tem 24 pontos e o Goiás, 23. Assim, quem vencer pode encerrar a rodada no Top10. Mas há um tabu. Cinco vezes os times se enfrentaram em Itaquera. Cinco vezes deu Corinthians. A “Voz do Esporte”, para deixar todos muito bem informados sobre a partida, fará uma supercobertura que começa às 19h30, sob o comando e a narração de de Christian Rafael.

No duelo entre o Timão e o Esmeraldino, Vicky Pinheiro fica com os comentários e Luiz Gaspar com as repostangens. Não dá pra perder.

