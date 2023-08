Em jogo eletrizante, Arsenal empata com o Fulham pela Premier League

Mesmo com um a menos, o Fulham surpreendeu e conquistou um empate no fim por 2 a 2 com o Arsenal, fora de casa, pela 3ª rodada da Premier League. Andreas Pereira abriu o placar depois do erro de Saka. O jogador se redimiu ao deixar tudo igual, de pênalti, enquanto Eddie Nketiah virou para os donos da casa. No fim, João Palhinha teve espaço para entrar na área e empatar o derbi londrino. Com o resultado, os donos da casa perderam o 100% de aproveitamento na competição e somam 7 pontos, enquanto os Cottagers têm 4.

Na próxima rodada da Premier League, o Arsenal volta a atuar sob seus domínios e, desta vez, encara o Manchester United no próximo domingo (03), às 12h30 (de Brasília). O Fulham, por sua vez, visita o atual campeão Manchester City, fora de casa, no sábado (02), às 11h (de Brasília).

ERRO GROSSEIRO

Para seguir com 100% de aproveitamento, o Arsenal contava com a força de sua torcida em seu estádio. Contudo, sofreu um duro golpe logo no primeiro minuto do confronto. Em um erro da defesa dos Gunners, Saka tocou errado, Andreas Pereira dominou e soltou a bomba para abrir o placar.

PRESSÃO LONDRINA

Com mais posse de bola, os donos da casa passaram a trocar passes para tentar furar o bloqueio e Havertz foi o jogador mais perigoso. O meio-campista se movimentou bem e finalizou em direção ao gol, mas a defesa do Fulham reagiu e evitou o perigo. Gabriel Martinelli, em outra chance, invadiu a área em jogada individual, mas parou no arqueiro Leno.

NO IMPROVISO

Após bola alçada na área, Raul Jimenez mesmo sem ângulo, apostou em uma finalização de voleio e a bola passou perto da meta de Ramsdale. Foi um contragolpe que por pouco não dificultou ainda mais o Arsenal na partida, em Londres.

CHANCES E CHUVA

Em um cruzamento na área, Bukayo Saka ficou livre na pequena área para cabecear, mas faltou direção para deixar tudo igual no placar. Gabriel Martinelli ocupou bem o espaço na frente e bateu rasteiro para boa defesa de Leno. Durante o primeiro tempo, começou uma forte chuva no confronto londrino.

NÃO VALEU

Depois de uma boa jogada do Arsenal na área, Odegard só teve o trabalho de estufar a rede. Contudo, o árbitro assinalou impedimento e anulou o gol.

VOLTA POR CIMA

Na volta do intervalo, os donos da casa foram em busca do empate e conseguiram um pênalti com Fábio Vieira, que foi derrubado na área. Dessa forma, Saka se redimiu do erro no gol do adversário e foi certeiro na cobrança ao empatar o derbi.

VIRADA DOS GUNNERS

Animado depois do empate, o Arsenal foi para cima e carimbou a virada três minutos depois. Fábio Vieira apostou na velocidade pelo lado esquerdo. Por fim, Eddie Nketiah finalizou com categoria e estufou a rede, para a alegria da torcida.

BUSCOU A IGUALDADE

Mesmo com um a menos, visto que Bassey tomou o vermelho, o Fulham lutou até o fim. Os visitantes foram recompensados pelo esforço depois do cruzamento de Reed para João Palhinha acertar o canto esquerdo e empatar.

PAREDÃO SALVA

Por fim, o Arsenal pressionou e teve mais volume de jogo, mas quase foi surpreendido em uma jogada de Adama Traore em velocidade. O jogador ficou na cara do gol, mas o arqueiro dos Gunners salvou. Na sequência, Leno também evitou o que seria o gol dos donos da casa, do outro lado do campo.

Terceira rodada da Premier League

Sexta-feira (25/8)

Chelsea 3×0 Luton Town

Sábado (26/8)

Burnemouth 0x2 Tottenham

Brentford 1×1 Crystal Palace – 11h

Arsenal 2×2 Fulham, – 11h

Manchester United 3×2 Nottingham Forest – 11h

Everton x Wolverhampton- 11h

Brighton x West Ham – 13h30

Domingo (27/8)

Sheffield United x Man. City – 10h

Burnley x Aston Villa – 10h

Newcastle x Liverpool – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.