Casemiro marca e Manchester United vence Nottingham de virada

Manchester United e Nottingham Forest fizeram jogo emocionante no fim da manhã deste sábado (26/8), em Old Trafford. Mesmo fora de casa, o Nottingham surpreendeu com contra-ataques perigosos e conseguiu a façanha de fazer dois gols antes dos quatro minutos do primeiro tempo. O atacante nigeriano Awoniyi e o lateral-direito Boly marcaram. Mas o United, em casa, pressionou, perdeu muitas chances, mas chegou a uma virada sensacional. Gols de Erikssen, do brasileiro Casemiro e de Bruno Fernandes, de pênalti. No fim, United 3 a 2.

O United foi aos seis pontos. Já o Nottingham parou nos três pontos, mas fora da zona de degola. Da legião brasileira, Casemiro e Antony foram titulares do time da casa. Do lado do Nottingham, Danilo foi titular e virou personagem do lance decisivo. Afinal, cometeu o pênalti que definiu o placar. Mas o recém-contratado Andrey (ex-Vasco e emprestado pelo Chelsea) viu o jogo das tribunas e ainda não fez a sua estreia.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Nottingham, 2 a 0 vapt-vupt

O Nottingham surpreendeu. Depois de passar o maior sufoco no primeiro minuto – o goleiro Matt Turner salvou e mandou para a escanteio – o time visitante encaixou um contra-ataque quando Awoniyi ganhou a bola quase na sua área e disparou em desabalada carreira até a área do United e fez 1 a 0. Aos três, Gibbs-White cruzou na cabeça de Boly. Quase sem querer, o francês, de cabeça, fez 2 a 0. Mas o Manchester United ficou em cima e chegou ao seu primeiro gol ainda aos 16, com Eriksen completando cruzamento de Rashford.

Manchester United vira no segundo tempo

Ainda no primeiro tempo, o goleiro Matt Turner fez várias defesas evitando o empate. E Casemiro, quase na linha, cabeceou para fora, perdendo gol feito. Mas a defesa do United vacilou e várias vezes o Nottingham esteve próximo de marcar. Veio o segundo tempo e o Casemiro acabou compensando ao empatar o jogo aos seis minutos, completando de cabeça uma jogada ensaiada que começou num cruzamento de Rashford e ajeitada de Bruno Fernandes.

Depois do 2 a 2, o United foi perdendo chances e o Nottingham seguiu assustando em conta-ataques. Porém, quando Worrall foi expulso e o time ficou com dez, teve de suportar um massacre do United. Dessa forma, não foi surpresa a virada. Ela veio aos 30, quando Rashford foi derrubado por Danilo. Bruno Fernandes cobrou e colocou 3 a 2 no placar. Mas engana-se que o jogo estava decidido. Mesmo com dez, o Nottingham buscou o empate e só não conseguiu com o senegalês Niakhaté por causa de um milagre do goleiro Onana. Foi um jogaço.

Terceira rodada da Premier League

Sexta-feira (25/8)

Chelsea 3×0 Luton Town

Sábado (26/8)

Bournemouth 0x2 Tottenham

Manchester United 3×2 Nottingham Forest

Brentford x Crystal Palace

Arsenal x Fulham

Everton x Wolverhampton

Brighton x West Ham – 13h30

Domingo (27/8)

Sheffield United x Man. City – 10h

Burnley x Aston Villa – 10h

Newcastle x Liverpool – 12h30

