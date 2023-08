Atlético x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Apesar de viver uma crise dentro dos gramados, o Atlético recebe o Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), em um dia festivo. O confronto contra o Peixe marca a estreia da Arena MRV, nova casa do Galo.

A obra começou a ser idealizada em 2017 e está pronta para utilização. Agora o Galo ainda precisa realizar as contrapartidas prometidas para o projeto, contudo, teve liberação do poder público para iniciar a utilizar a nova arena. A tendência é de casa cheia. Afinal, os 30 mil ingressos disponibilizados para a partida se esgotaram rapidamente. A Arena MRV tem capacidade para 46 mil pessoas, contudo, só poderá utilizar 100% da estrutura quando tiver entregue as contrapartidas prometidas. Em campo, muita preocupação. Afinal, o Santos está na zona de rebaixamento com 21 pontos e precisa vencer para começar a campanha para escapar da queda para a Série B. O Galo, embora esteja em situação melhor, na 11ª posição, com 27 pontos, não observa melhora de rendimento desde a chegada de Felipão e sabe que as partidas não condizem com o investimento feito.

Onde assistir

A Rede Globo vai transmitir o jogo entre Atlético e Santos.

Como chega o Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari não poderá contar com três atletas para a partida. Afinal, o zagueiro Igor Rabello e os meias Hyoran e Zaracho estão fora, todos lesionados. Vale ressaltar, aliás, que os três já iniciaram a corrida ao redor do gramado e fazem tratamento com fisioterapia. Dos três, a ausência mais sentida é do zagueiro Igor Rabello. O defensor se lesionou no início de agosto, justamente quando vivia grande fase.

O técnico Felipão poderá contar com o retorno de Pavón, que ficou fora contra o Vasco por causa do terceiro cartão amarelo. A tendência é a de que ele retorne ao time contra o Santos.

Como chega o Santos

Para o duelo contra o Santos, o técnico Diego Aguirre não terá o zagueiro Joaquim à disposição. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e fica fora do jogo. A tendência é que Dodi seja improvisado na função. Outra opção é colocar Gabriel Inocêncio.

O treinador, aliás, encerrou a preparação nessa sexta-feira (25), com trabalhos técnicos e táticos, além de finalizações e jogadas de bola parada.

ATLÉTICO X SANTOS

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Jemerson, Lemos e Arana; Otávio, Battaglia e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

SANTOS: João Paulo; Dodi (Gabriel Inocêncio), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS – Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

