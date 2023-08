Salah pretende deixar o Liverpool e pode acertar com o Al-Ittihad

Os clubes da Arábia Saudita têm apresentado contratações emblemáticas e movimentado a indústria do futebol. Assim, Mohamed Salah, do Liverpool, pode ser mais um nome de peso a defender uma equipe árabe. O egípcio já teria informado aos Reds que deseja jogar no Al-Ittihad, segundo o jornalista Rudy Galetti. A informação sobre a negociação foi inicialmente divulgada pela principal rede de TV do Oriente Médio, ‘BeIN Sports’.

Nesse sentido, o Al-Ittihad pretende pagar cerca de 100 milhões de euros (R$ 527 milhões na cotação atual), segundo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’. Além disso, a equipe saudita ainda teria oferecido cerca de 200 milhões de euros ao egípcio, algo em torno de R$ 1,05 bilhão por três temporadas. Segundo o jornalista

Aliás, esse salário pode render 66 milhões de euros, sendo cerca de R$ 347 milhões por temporada ao jogador. Recentemente, Salah renovou com o Liverpool por mais três temporadas e tem contrato até 2025.

Dessa forma, vale lembrar que essa mesma equipe já conta com atletas de peso em seus elenco. Nesta janela, apresentaram o atacante Benzema e os volantes Fabinho, ex-Liverpool, e Kanté.

Com a camisa vermelha, Salah já soma 187 gols e 71 assistências em 307 partidas disputadas. Por fim, na última temporada, o jogador estufou a rede 30 vezes e deu 16 assistências em 51 jogos.

