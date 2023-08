Palmeiras 109 anos: confira a programação de aniversário

A Sociedade Esportiva Palmeiras completa, neste sábado (26), 109 anos de existência. Na sede social, a agremiação paulista receberá um show de Michel Teló, no Ginásio Poliesportivo, às 14h. A celebração, porém, será reservada para os sócios. Além disso, a tarde será recheada de opções de alimentação.

Neste domingo, o Ginásio Poliesportivo receberá uma Mostra Cultural e Esportiva. O evento, mais uma vez, será exclusivo para os sócios.

Vale citar que o Palmeiras está focado na importante partida deste domingo (27), quando o Palmeiras recebe o Vasco da Gama pela 21ª rodada do Brasileirão, às 18h30. Alías, a grande atração deste fim de semana de aniversdário do Palmeiras é estreia do uniforme número 3. Vale lembrar que o Palmeiras entrou na rodada como o vice-líder da competição, com 37 pontos, 11 atrás do líder Botafogo.

Neste sábado, dentro de campo, o Palmeiras venceu o São Bernardo, pela manhã, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP, pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino, por 5 a 0.

