Fortaleza x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Coritiba se enfrentam neste domingo (27). A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), no Presidente Vargas, na capital cearense. As duas equipes estão com ambições diferentes na competição.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do Premiere a partir das 18h30.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza está em oitavo lugar, com 29 pontos. Assim, o Leão do Pici encontra-se a apenas três pontos do Athletico-PR, último time do G6. O Tricolor, que não poderá jogar no Castelão por conta de um problema no gramado, não poderá contar com Machuca, Calebe, Hércules e Pedro Rocha.

Como chega o Coritiba

O Alviverde é o penúltimo colocado, com apenas 14 pontos e três vitórias. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, com 21. Como as equipes ainda se enfrentam e restam outras 17 partidas, o Coxa não jogou a toalha e até contratou o atacante argelino Slimani. O jogador passou por vários clubes da Europa e tem mais de 40 gols por sua seleção. Dessa forma, o Coritiba corre contra o tempo para tê-lo logo à disposição. Ele, porém, só deve estrear no próximo final de semana. Assim, Edu de ve seguir como o único atacvante no esquema 4-2-3-1 de Thiago Kosloski

FORTALEZA X CORITIBA

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison e Caio Alexandre; Marinho, Pochettino e Machuca; Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista, Henrique, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Fransérgio e Bruno Gomes; Robson, Gómez e Moreno; Edu. Técnico: Thiago Kosloski

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

