América x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, América-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (27), às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do Premiere, além da Globo (TV aberta) para SP MG, PR e MT.

Como chega o América-MG

O América é o último colocado do Brasileirão, com apenas 10 pontos, 11 atrás do Bahia, o primeiro fora do Z4. Por outro lado, o Coelho tem um jogo a menos e ainda irá encarar o Bahia no returno da competição. Assim, ainda há esperança, mas é necessário vencer muitos jogos, começando pelo duelo com o São Paulo. Por isso, o América se reforçou e trouxe sete jogadores nesta janela de meio de anos: atacantes Paulinho Bóia, Pedrinho e Renato Kayzer, o zagueiro Esteban Burgos, o volante Javier Méndez, o lateral Daniel Borges e o meia equatoriano Cazares. Mas este último não deve ir a campo.

Como chega o São Paulo

O São Paulo, por sua vez, encontra-se no meio da tabela, com 28 pontos. Como a equipe encara a LDU na próxima quinta-feira (31), pelas quartas de final da Sul-Americana, há a possibilidade do treinador Dorival Júnior poupar vários titulares e a escalação é ima incognita. Fato é que o zagueiro Diego Costa não joga, suspenso.

AMÉRICA-MG X SÃO PAULO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/8/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

América-MG: Cavichioli; Daniel Borges, Burgos, Maidana e Avelar; Javier Mendez, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo, Varanda e Mastriani. Técnico: Fabian Bustos

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Gabriel Neves (Luan), Alisson, Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Rocha de Matos (BA).

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

