Palmeiras x Vasco: escalações, arbitragem e onde assistir

Em lados opostos na classificação do Brasileirão, Palmeiras e Vascom se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 21ª rodada. Embalado pela goleada na Copa Libertadores, o Alviverde, que completa 109 anos de fundação, entrou na rodada ocupando a segunda colocação com 37 pontos, onze atrás do líder isolado Botafogo, e ainda sonha com o título. O Cruz-Maltino, por sua vez, soma 16 pontos, cinco atrás do Bahia, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, os comandados de Ramón Díaz não perderam as últimas três partidas e buscam a reação neste returno. Nesse sentido, a equipe carioca vem um triunfo sobre o Atlético-MG, porém precisa quebrar o jejum de nove jogos sem vencer o adversário deste domingo na história do confronto.

Aliás, no primeiro turno, o Vasco – que neste fim de semana celebra os 25 anos do título da Libertadores – chegou a abrir dois gols de vantagem com Pedro Raul e Gabriel Pec, porém cedeu o empate, quando Rafael Navarro e Artur deixaram tudo igual para o Palmeiras.

Onde assistir

O confronto deste domingo terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

No final de semana de seu aniversário, o Palmeiras atrasou sua preparação em virtude do problema técnico do avião da presidente Leila Pereira.

Sendo assim, Abel Ferreira deve fazer mudanças para descansar alguns jogadores devido ao desgaste da intensa temporada. Além disso, não poderá contar com Zé Rafael e Jhon Jhon, ambos suspensos, e Richard Ríos deve ser a novidade entre os titulares.

Como chega o Vasco

A tendência é que o Cruz-Maltino tenha apenas uma mudança para a partida deste domingo. Dessa forma, o comandante não poderá contar cm Léo, suspenso, e a vaga será disputada por Capasso e Maicon.

Vale destacar que o argentino já foi titular sob a batuta de Ramón Díaz, no duelo com o Corinthians, enquanto o argentino já atuou pela esquerda em seu antigo clube: o Atlético Tucumán, da Argentina.

Por fim, o treinador não poderá contar com Dimitri Payet, que já foi regularizado, mas terá que cumprir suspensão. Isso ocorre devido ao jogar ter pego um gancho de três partidas por dar um tapa no auxiliar do Lens, quando ainda era jogador do Olympique de Marseille.

PALMEIRAS X VASCO

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo (Luan), Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira

VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Capasso (Maicon) e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Serginho, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)

