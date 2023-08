Soteldo sofre torção no tornozelo e vira baixa no Santos

O atacante Soteldo sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o treino do Santos deste sábado (26), no CT Rei Pelé, e será baixa contra o Atlético-MG. De acordo com o clube, o venezuelano passou por exames e não houve a constatação de ruptura de ligamentos nem fratura.

Assim, o jogador deu início ao tratamento imediatamente após o inchaço no local. Mas sua ausência é certa na partida deste domingo, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, Soteldo publicou foto do tornozelo, já com uma proteção no local. Ele tratou de tranquilizar os torcedores e negou que o choque com o goleiro Vladimir tenha sido o motivo da lesão.

“Graças a Deus não foi nada grave, daqui a pouco estou de novo no campo. Eu torci sozinho, não acreditem o que as pessoas falam. Meu companheiro Vladimir não fez nada”, escreveu.

Após ser reintegrado ao elenco alvinegro, Soteldo se tronou peça-chave na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com 21 pontos, o Santos aparece em 17º lugar na tabela. Um triunfo pode tirar a equipe do Z4 em caso de combinação de resultados, como tropeços de Bahia e Goiás na rodada.

