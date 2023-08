MIlan detona Torino e segue na liderança do Italiano

Muito superior ao Torino, o Milan, em casa, não encontrou dificuldade para golear o Torino por 4 a 1 neste sábado (26/8), pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo no San Siro, que recebeu mais de 70 mil torcedores, só foi complicado nos primeiros 30 minutos, quando o Milan, mesmo melhor, não conseguiu achar espaços para o arremate. Mas, assim que saiu o primeiro gol, de Pulisic, aos 33, a porteira abriu. Giroud (2) e Théo Hernández completaram para os milanistas. Schuurs marcou para o time de Turim.

O Milan vai aos seis pontos na tabela de classificação e encerra a rodada como um dos líderes. Torino permanece com um. Dessa forma, começa a ficar no bolo da zona de perigo.

Milan fura a retranca

Desde o início se viu que o jogo seria de ataque contra defesa. O Torino bem fechado e o Milan em cima, com Rafael Leão e Pulisic buscando jogadas pelos flancos e tentando achar Giroud. Mas apenas aos 33 foi que o Milan conseguiu abrir o placar. Loftus-Cheek foi ao fundo pela direita e Pulisic, entrando como elemento ssurpresa, mandou para o gol. Contudo, o Torino, num lance de chuveirinho, empatou aos 36, com o zagueiro Schuurs concluindo de voleio.

Mas este gol do Torino foi absolutamente fortuito e na única finalização certa dos visitantes no primeiro tempo. Assim, o Milan seguiu com boa pegada e um pênalti (mão na bola em confusão na área) deu a chance para Giroud bater e marcar, aos 43. Dois minutos depois, o lateral-esquerdo Theo Hernández apareceu bem no ataque, recebeu dentro da área e viu o goleiro Milinkovic-Savic fechar o ângulo. Porém, num toquinho ele encobriu o arqueiro e fez 3 a 1.

No segundo tempo, nada mudou. Milan sempre em cima, criando oportunidades. Dessa forma, ampliou aos 20 num pênalti que Rafael Leão sofreu após grande jogada. Giroud cobrou com categoria. 4 a 1, placar final.

Jogos da 2ª rodada do Italiano

Sábado (26/8)

Frosinone 2×1 Atalanta

Monza 2×0 Empoli

Milan 4×1 Torino

Verona x Roma

Domingo (27/8)

Juventus x Bologna – 13h30

Fiorentina x Lecce – 13h30

Lazio x Genoa – 15h45

Napoli x Sassuolo – 15h45

Segunda-feira (28/8)

Salernitana x Udinese – 13h30

Cagliari x Inter – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.