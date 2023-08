Com Mbappé atingindo marca histórica e 1º gol de Asensio, PSG vence no Francês

Com Asensio fazendo o seu primeiro gol no novo clube e Mbappé (que marcous duas veszes)atingindo marcas históricas, o PSG, no Parc des Princes, derrotou o Lens por 3 a 1 neste sábado (26/8). O duelo que envolveu o atual campeão (Paris Saint-Germain) contra o atual vice-campeão, foi pela terceira rodada do Campeonato Francês e marcou a primeira vitória dos parisienses (que empataram seus dois primeiros jogos). Eles foram aos cinco pontos, e estão quarto lugar. Mas o Lens, que fez seu gol no último ataque do jogo, com Guilavogui, vai mal. Com apenas um ponto, é o 15º. Assim, deve entrar na zona de rebaixamento após o fim desta rodada.

A marca que Mbappé alcançou: com os gols que marcou, chega aos 215 tentos e 86 assistências com a camisa do PSG. Dessa forma, são 301 participações em gols. Isso com apenas 24 anos. Mais: tem 151 gols apenas no Campeonato Francês. Um assombro.

PSG se impõe

O PSG não fez grande jogo. Mbappé, por exemplo, estava bem abaixo do normal no primeiro tempo. O placar em branco seguia modorrento até que Mbappé acerou um voleio, aos 33. Mas o zagueiro Danso salvou na linha. Isso acordou o time da casa, que começou a aparecer com mais efetividade na área do Lens e chegou ao gol aos 45, numa boa troca de passes que terminou com Emery tocando para Asensio completar e fazer 1 a 0. Assim, celebrou o seu primeiro com pelo PSG.

No segundo tempo, o PSG foi bem melhor. O Lens, uma caricatura do time vice-campeão em 2022/23, tentou se segurar. Mas não conseguiu parar Mbappé. Aos sete minutos, ele recebeu de Hernández e chutou de fora da área. Belo tento. No fim, aos 45, Mbappé ficou com uma sobra de uma jogada pela direita, ajeitou e chutou. A bola ainda bateu em Danso antes de entrar. No fim do jogo, Guilavogui descontou. Nem teve saída de bola.

Piada com Neymar

Uma faixa da torcida do PSG dizia, em francês: “Neymar: finalmente estamos livres desse grosseiro”, lembrando que o brasileiro, odiado pelas organizadas, foi negociado para o futebol árabe.

