Neymar participa de treino do Al-Hilal e leva ‘banho’ dos companheiros

Neymar está a cada dia mais próximo de sua estreia pelo Al-Hilal. Neste sábado (26), o principal reforço do clube árabe nesta janela de transferências participou da atividade com o elenco. E a recepção foi inesquecível para o brasileiro. Afinal, foi recebido com banho de garrafas de água dos companheiros.

Até então, Neymar treinava na academia e fazia trabalhos a parte no campo. Ele continua se recuperando de lesão na coxa direita e seguiu em Riade quando o time enfrentou o Al-Raed, fora de casa, na última quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Saudita.